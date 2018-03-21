Ligde 29, 30, 31 ve 32. haftaların maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde karşılaşma programı şöyle:

29. HAFTA

31 Mart Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi)

15.00 Boluspor-Gaziantepspor (Bolu Atatürk)

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

1 Nisan Pazar:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Adanaspor-Samsunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Yeni Eskişehir)

18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

2 Nisan Pazartesi:

18.00 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Gaziantep)

30. HAFTA

6 Nisan Cuma:

18.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Gaziantep)

7 Nisan Cumartesi:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep (Kazım Karabekir)

15.00 Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor (Ankara 19 Mayıs)

8 Nisan Pazar:

13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)

13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

15.30 Samsunspor-İstanbulspor (Stadı açıklanmadı)

18.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

9 Nisan Pazartesi:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

31. HAFTA

13 Nisan Cuma:

18.00 İstanbulspor-Gaziantepspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14 Nisan Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

15.00 Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi)

15.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)

15 Nisan Pazar:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Eskişehirspor-Samsunspor (Yeni Eskişehir)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)

16 Nisan Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

32. HAFTA

20 Nisan Cuma:

18.00 Altınordu-Grandmedical Manisaspor (Bornova)

21 Nisan Cumartesi:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Elazığ Atatürk)

15.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor (Gaziantep)

15.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

22 Nisan Pazar:

13.00 Samsunspor-Denizlispor (Stadı açıklanmadı)

15.30 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

18.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

18.00 Çaykur Rizespor-Akın Çorap Giresunspor (Çaykur Didi)