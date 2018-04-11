Son haftalarına girilen Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinde nefesler tutulurken, bu sezon yaşanan rekabet kulüplerin gelirlerini de adeta patlattı. Yıllık 500 milyon dolarlık yeni naklen yayın ihalesi ile kulüp gelirlerinde yaşanan artış bilançolarda etkisini göstermeye başalarken, yeşil sahalarda yaşanan rekabet de tribünleri doldurunca kulüplerin kasası doldu. Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberi...

Şirketleri Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 31 Mayıs 2017-28 Şubat 2018 dönemini kapsayan 9 aylık bilançolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladılar. Söz konusu 9 aylık dönemde 3 büyük kulübün toplam gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33.1 artışla 1 milyar 27 milyon TL’den 1 milyar 536 milyon TL’ye yükseldi.

KARTAL’IN GELİRLERİ YÜKSEKTEN UÇTU

9 aylık dönemde gelirlerini en fazla artıran kulüp yüzde 68 ile Beşiktaş oldu. Kara Kartal’ın gelirleri söz konusu dönemde 403.7 milyon TL’den 678.3 milyon TL’ye yükseldi. Galatarasay ise bu sezon dolu tribünlere oynamanın meyvesini topladı. Ortalama seyirci sayısında 39 bin kişiye ulaşan Galatasaray’ın gelirleri de yüzde 54.3 artışla 274.1 milyon TL’den 422.9 milyon TL’ye yükseldi. Fenerbahçe’nin gelirleri ise yüzde 24.6 artışla 349.7 milyon TL’den 435.6 milyon TL’ye çıktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE ‘TOSUN PAŞA’ ETKİSİ

Beşiktaş’ın gelirlerindeki rekor artışın detaylarında Şampiyonlar Ligi gelirleri ve “Tosun Paşa” lakaplı oyuncusu Cenk Tosun’un satışı gizli. Kara Kartal’ın 9 aylık dönemde şampiyonlar Ligi ve UEFA gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.3 artışla 125 milyon TL’den 255.2 milyon TL’ye yükseldi. Futbolcu satış ve kiralama gelirleri ise yüzde 69 artışla 46.6 milyon TL’den 150 milyon TL’ye ulaştı. Bu artışta rekor ücrete Everton’a satılan Cenk Tosun’un transferi etkili oldu. Beşiktaş’ın maç hasılatı gelirlerindeki yüzde 54’lük artış da dikkat çekti. Kara Kartal’ın geçen yılın aynı döneminde 34.8 milyon TL olan maç hasılatı, loca ve kombine gelirleri bu yıl 74.6 milyon TL’ye yükseldi. Bu artışta özellikle yüksek fiyatla satılan Şampiyonlar Ligi maç biletlerinin etkisi söz konusu.

TOPLAM BORÇLAR 4.6 MİLYARA DAYANDI

Gelirlerinde önemli artış yaşayan üç büyüklerin toplam borçları ise yüzde 26 artarak 3.6 milyar TL’den 4 milyar 576 milyon TL’ye yükseldi. Borçlardaki artış oranının bu kadar yüksek olmasının nedeni ise Fenerbahçe’nin borçlarında yaşanan yüzde 44.5’lik artış. Sarı Kanaryaların borcu 1.2 milyar TL’den 1.7 milyar TL’ye yükselirken, Beşiktaş ve Galatasaray’ın borçlarındaki artış ise yüzde 20’nin altında gerçekleşti. Beşiktaş’ın borçları yüzde 18.2 artışla 1.2 milyar TL’ye yükselirken, Galatasaray’ın borcu ise yüzde 16 artışla 1.5 milyara yükseldi.

TEK KÂR EDEN BEŞİKTAŞ

Üç büyükler arasında tek kâr eden kulüp 44.2 milyon TL ile Beşiktaş oldu. Siyah Beyazlıların geçen yılın aynı dönemindeki kârı 4.7 milyon TL seviyesindeydi.

GALATASARAY SPK İÇİN KÂRA GEÇMELİ, FENERBAHÇE UEFA İÇİN ZARAR AZALTMALI

9 aylık bilançoların ardından Galatasaray’ın kâra geçmek için, Fenerbahçe’nin ise zararını azaltmak için 31 Mayıs’a kadar para bulması gerekiyor. Çünkü, Galatasaray’ın 9 aylık dönemde 154.7 milyon TL olan zararı, 31 Mayıs’ta kâra dönüşmez ise 5 yıldır üst üste zarar etmiş olacak. Bu durumda da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kulübün imtiyazlı hisseleri geçerliliğini yitirecek. Fenerbahçe ise 104.9 milyon TL yani bugünkü kur ile yaklaşık 21 milyon Euro olan zararını UEFA anlaşması gereği 10 milyon Euro seviyesine çekmek durumunda. Aksi halde Sarı Lacivertlilerin başı UEFA ile derde girebilir.