Ligdeki ilk 5 maçında gol atamayan ve puan alamayan Crystal Palace tarihe geçti

Premier Lig'deki ilk 4 haftasında ne gol atabilen ne de puan alabilen Crystal Palace, hafta içerisinde Hollandalı teknik direktör Frank de Boer'u kovmuş ve menajerliğe tecrübeli çalıştırıcı Roy Hodgson'ı getirmişti. Ancak Palace'ın kötü gidişine, Hodgson da çare olamadı.

Bordo-lacivertliler, evinde ağırladığı Southampton'a da Steven Davis'in attığı golle 1-0 mağlup oldu ve 5. haftayı da gol atamadan kapamadı. Palace ayrıca Premier Lig tarihinde ilk 5 maçını kaybeden ilk takım oldu.

Crystal Palace'ın ligdeki fikstürü ise şöyle;

Manchester City(Deplasman)

Manchester United (Deplasman)

Chelsea (İçeride)

Crystal Palace

premier lig

Roy Hodgson

Frank De Boer