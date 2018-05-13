Cezası biten Belhanda, dün santrayla birlikte saldırıya geçen ve Mina’nın hatasında topu kapan Rodrigues’in asistini iyi değerlendirip henüz 30. saniyede fileleri sarstı.

Bu gol, ligde bu sezon en erken atılan gol olarak kayıtlara geçti. Lig tarihinin bilinen en hızlı golü 2008-09 sezonunda Denizlispor’un Trinidad-Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts henüz 12. saniyede Eskişehir’e atmıştı. Belhanda takla şov yaparak golün sevincini yaşadı. Faslı yıldızın ligde attığı 3 golün de Türk Telekom’da gelmesi dikkat çekti.