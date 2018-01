Ligin ismi 'Süper Lig' ama alt yapı zayıf

Türkiye'de alt yapıdan kaliteli oyuncu yetiştirme konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yabancı sayısı ve altyapı konuları tartışılıyor. Türkiye'deki futbol alt yapıları Hollanda, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere oranla daha zayıf görünürken, TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Bingöl, alt yapı sorununun tesis yetersizliğinden ve yönetici anlayışlarından kaynaklandığını söyledi.

Bingöl, "Altyapı konusu Türkiye'nin kanayan yarası. Biz de bu konunun üzerinde çalışıyoruz. En büyük sorunlarımızdan biri tesis diğeri ise yönetici anlayışı olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar insanlar en zayıf halka olarak antrenörleri görse de buranın en masum insanları antrenörlerdir. Çünkü siz antrenörünüze gerekli çalışma ortamını, gerekli tesisleri, gerekli ekipmanı sağlayamazsanız ondan bir şey beklemek de hayalcilik olur. Antrenöre bin lira, bin 500 yüz lira veya 2 bin lira gibi rakamlar verip milyon dolarlık oyuncular yetiştirmesini bekliyorsunuz. Mesela en büyük hatalardan birisi Türkiye Futbol Federasyonu' nun son zamanlarda antrenörlük lisansını alınabilmesi için ilkokul mezunu olmasına kadar indirmesi. En büyük yanlışlardan bir tanesi olarak değerlendiriyorum. Çünkü antrenör olabilmek için insanların hem eğitimi ve yabancı dili hem de o işe yatkınlığını tartıp konuşmak lazım ve ona göre belge vermek lazım. Türk antrenörlerine şans verildiği zaman hepsi birer Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı olur" dedi.



''ARDA TURAN ÖRNEĞİNDE OLDUĞU GİBİ...''

Başakşehir'in Barcelona' dan kadrosuna kattığı Arda Turan' ın Barcelona forması giyerken performansının daha çok üzerine koyması gerektiğini vurgulayan Başkan Bingöl, "Maalesef bizde iş disiplini ve iş ahlakı tam olarak yerleşmediği için Arda Turan örneğinde gördüğümüz gibi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Barcelona gibi bir takıma transfer olduktan sonra her şeyi salmanın bir anlamı yok. Daha üzerine koyarak gitmeniz lazımdı ama geriye dönüş bizde daha kolay oluyor. Yurt dışında Barcelona' da oynayan bir Türk futbolcunun olması hem Türk futbolcularının ufkunu görmesi açısından hem de oraya erişebilirlik açısından çok önemli bir done olarak değerlendirmek lazım. Arda maalesef bunu çok kullanamadı diyebiliriz" diye konuştu.



''YAPILAN TESİSLERDEN SONRA ALMANYA KUPA KAZANDI''

Alt yapı konusunda Almanya'da yetişen Türk futbolcuların devşirilip milli takımda oynatıldığını belirten Bingöl, "Almanya örneğini çok rahatlıkla verebiliriz. Her şey dibe vurmuşken oturup neler yapabileceklerini konuşup her ile yapılan tesislerden sonra Almanya Dünya Kupası'nı kazandı. Orada yetişen oyuncunun haddi hesabı yok. Biz hala oradaki oyuncuları buraya devşirip burada tekrar milli takımda oynatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



''GALATASARAY 11 YABANCIYLA MAÇA BAŞLIYOR''

Son olarak yabancı sınırının yerli futbolcu yetiştirilmesini olumsuz etkilediği söyleyen Bingöl şunları söyledi;

"Türkiye geneline baktığımız zaman bu yabancı sayısının ucunun çok açık olması, serbest bırakılması bana göre de çok sağlıklı bir ortam değil. Çünkü yabancı oyuncuları maalesef yetiştirmeniz gereken oyuncuları tercih ediyorsunuz. Siz bir oyuncuyu yetiştiriyorsunuz üstyapıya vereceğiz diyorsunuz ama maalesef veremiyorsunuz. Çünkü 14 yabancı ile oynanıyor. Mesela Galatasaray futbol takımı 11 yabancı ile maça başlıyor."

