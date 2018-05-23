Spor Toto 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda ilk 2 sırayı alan Demir Grup Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile play-off finalinde Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük kuran Göztepe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de başarılı sonuçlara imza attı. Ligin yenilerinden Göztepe ile Demir Grup Sivasspor, 34 haftalık periyodu 49'ar puanla, Evkur Yeni Malatyaspor ise 43 puanla bitirdi.

SON 24 YILIN EN İYİ ÜÇLÜSÜ

Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezon toplam 141 puana ulaştı. Bu performans, 1994-1995'ten bu yana 24 sezonda Süper Lig'e yükselen üç takımın puan toplamlarına göre en başarılısı oldu. Bu üç ekibin puan ortalaması 47 olarak gerçekleşti. Daha önce en iyi performans, 2012-2013'te toplamda 135, ortalamada 45 puana ulaşan Akhisar Belediyespor-Elazığspor-Kasımpaşa üçlüsüne aitti. 1994-1995'ten bu yana, alt ligden geldikten sonraki sezon Süper Lig'e en iyi başlangıcın yapıldığı ilk 5 sezon ve takımların performansı şöyle:

Sezon Takımlar O G B M A Y P 2017-2018 Sivasspor 34 14 7 13 45 53 49 Yeni Malatyaspor 34 11 10 13 38 45 43 Göztepe 34 13 10 11 49 50 49 2012-2013 Kasımpaşa 34 14 8 12 48 37 50 Elazığspor 34 10 13 11 31 46 43 Akhisar Belediyespor 34 11 9 14 36 44 42 2014-2015 İstanbul Başakşehir 34 15 14 5 49 30 59 Mersin İdmanyurdu 34 13 8 13 54 48 47 Balıkesirspor 34 6 9 19 48 69 27 2015-2016 Osmanlıspor 34 14 10 10 52 36 52 Antalyaspor 34 12 9 13 53 52 45 Kayserispor 34 7 13 14 25 41 34 2003-2004 Konyaspor 34 10 14 10 53 54 44 Akçaabat Sebatspor 34 11 9 14 45 53 42 Çaykur Rizespor 34 13 3 18 37 53 42

BU SEZON KİMSE VEDA ETMEDİ

Son 24 sezonda 7. kez ligin yeni ekiplerinden herhangi biri, ligden düşmedi. Bu sezondan önce 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016'da Süper Lig'e o yıl çıkan ekiplerden hepsi ligde kalmayı başarmıştı.

EN BAŞARILISI MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Son 24 sezonda alt ligden gelip en başarılı olan takım, 2014-2015'teki performansıyla İstanbul Başakşehir (Medipol Başakşehir) olurken, İstanbul temsilcisini 2015-2016'da 52 puana ulaşan Osmanlıspor ve 2012-2013'te 50 puan toplayan Kasımpaşa izledi. Bu üç ekibi ise bu sezonki 49'ar puanlık performanslarıyla Demir Grup Sivasspor ve Göztepe'nin yanı sıra 2000-2001'de aynı puana ulaşan Yimpaş Yozgatspor takip etti.