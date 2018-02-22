İlk olarak Hong Kong Üniversitesi'nde Dr. Dennis Lo ve ekibi tarafından başlatılan likit biyopsi testleri günümüzde Batı Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de uygulanmaya başlanan likit biyopsi testleriyle ilgili, Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Hakan Savlı bilgi verdi. Savlı, “Türkiye'de likit biyopsi ile ilgili yanılsamalar var. Likit biyopsisi, kandan kanser incelenmesi için kullanılan yeni bir yaklaşım.Yöntem, kanda dolaşan DNA parçacıklarını kullanarak kanserin bireysel DNA haritasını çıkartıyor. Türkiye'de likit biyopsi testleri ya yurtdışına gönderiliyor ya da tek genden alınarak yapıyor. Bizim uyguladığımız likit biyopsi testi, kansere ait kritik genlerin ‘tüm gen’ analizine alındığı bir GENOM incelemesi. Bu yönüyle, ülkemizdeki ilk gerçek likit biyopsi çalışmasını biz başlatmış olduk” dedi.

Likit biyopsisinin, kanser tanısı almış kişilere tedavinin bireysel planlanması ve izlenmesi amacıyla kullanıldığını söyleyen Savlı, “Kanser şüphesi olan hastalarda da erken tanı amacıyla da hekimlerce istenebilir. Ama likit biyopsi bir toplumsal tarama testi değildir ve uzman onkologlar tarafından karar verilen hasta gruplarında, ruhsatlı moleküler genetik tanı merkezlerinde gerçekleştirilmeli” dedi.

“İĞNE BİYOPSİSİNİN ZOR OLDUĞU DURUMLARDA YENİ BİR SEÇENEK SAĞLIYOR”

Hasta için standart doku biyopsisine göre daha az risk taşıdığını söyleyen Savlı, “Hastadan numune alımında daha az acı veriyor.İğne biyopsisinin zor olduğu durumlarda da yeni bir seçenek sağlıyor. Bu test ile kandaki kanser DNA parçalarının veya hücrelerinin artış veya azalışı takip edilebilir. Kanser hastalarında tedavide kullanılacak ilaçlara karar verme, hastalığın seyri ve tedavi sonrası ilaca yanıtın takibinde kullanılabilir” dedi. SGK güvencesine sahip kişilerin, hekimleri tarafından Kocaeli Üniversitesinde likit biyopsi testine yönlendirilmeleri halinde test için özel bir ödeme yapılmadığını söyleyen Savlı, “Hastaların, sadece hastane muayenelerinde ödedikleri poliklinik katkı payı kendilerinden alınır. Hastalara, kan verirken ve testin çeşitli aşamalarında Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Polikliniğinden genetik danışmanlık veriyoruz. Özel hastanelerde bu testlerin maaliyeti 30 bin lirayı bulabiliyor. Hastalar bize geldiklerinde en fazla 50 lira ödeyerek likit biyopsi testlerini yaptırabilirler” dedi.

“HASTALAR FAYDA SAĞLAMAYACAKLARI KEMOTERAPİLERDEN KORUNUYOR”

Likit biyopsi için alınacak numune özelliklerinden de bahseden Savlı, “Likit biyopsi için EDTA içeren tüplere toplamda 30 ml olacak şekilde periferik kan örneği alınması yeterli oluyor. Kan örneğinin taze olarak alınması çalışmanın kalitesi açısından önemli. Elde edilen yüksek yoğunluklu çıktının analizi biyoinformatik süreçler de incelenmekte ve testin yorumlanması elde edilen bilginin boyutlarına göre iki hafta ile iki ay arasında sürüyor. Sonuçlar bireysel olarak bir harita verdiği için hastalar fayda sağlamayacakları kemoterapilerden korunuyor. Yüksek maliyetli onkoloji ilaçlarının gereksiz kullanımı ve hastane bakım giderleri azalır. En önemlisi de, ilaç yanıtın hassas ölçülmesi ve doz ayarı, yaşam kalitesinin yükselmesi ve sağ kalımın uzamasını sağlıyor” dedi.

“TAZE KAN VERDİĞİ DURUMLARDA TESTİN HASSASLIĞI VE BAŞARI DÜZEYİ ARTIYOR”

Her insanın genetik haritasının farklı olduğunu belirten Savlı, ”Oysa ilaçlar hücredeki genlerin açtığı kapılardan içeri girerek etkide bulunuyor. Likit biyopsi testi kullanılarak, hastanın hangi kanser genlerini taşıdığının haritalanması sayesinde, kullanılacak ilaçların türü ve dozu bireysel olarak belirleniyor” dedi. Numunelerin hekimlerin ön tanısıyla il dışından da gönderilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Savlı, “Buz aküsü eşliğinde soğuk bir ortam hazırlanıp, en geç 12 saat içerisinde laboratuvara gönderebilirler. Ancak hastanın laboratuvara başvurarak taze kan verdiği durumlarda testin hassaslığı ve başarı düzeyi artıyor” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER