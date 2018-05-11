Lille - Dijon maçı ne zaman?

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Lille, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Dijon takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Lille 35 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Dijon 45 puanda ve 12. sırada. Lille son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dijon son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 355 kodlu maçı oynayanlar; Lille galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Dijon galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Lille son hafta oynanan Rennes maçında 1-1 berabere kaldı.

Dijon ise Toulouse maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Lille, 22 gol attı ve 26 gol yedi.

Dijon, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Dijon, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 43 kez topu kendi kalesinde gördü.