Lille - Dijon maçı ne zaman?

Fransa Ligue 1 maçında Lille ile Dijon, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. 35 puanlı Lille 16. sırada bulunuyor, Dijon 45 puana sahip ve 12. sırada. Lille, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dijon, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 355 kodlu maçı oynayanlar; Lille galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Dijon galibiyet oranı 5.50. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Lille son haftadaki Rennes müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Dijon ise Toulouse maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Lille, 22 gol attı ve 26 gol yedi.

Dijon, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dijon 19 kez gol sevinci yaşadı, 43 kez topu ağlarında gördü.