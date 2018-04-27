Lille - Metz sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Lille, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Metz takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 29 puanlı Lille 19. sırada bulunuyor, Metz 26 puana sahip ve 20. sırada. Lille son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Metz son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 128 kodlu maçı oynayanlar; Lille galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.30, Metz galibiyet oranı 3.60. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Lille önceki hafta Nantes mücadelesinde 3-0 kazandı.

Metz ise Guingamp karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Lille, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Lille, kendi sahasında 19 gol attı, 25 gol yedi.

Metz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Metz, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 34 kez topu kendi kalesinde gördü.