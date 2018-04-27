Lille - Metz sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Lille, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Metz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Lille 29 puanla 19. sırada, Metz 26 puanla 20. sırada bulunuyor. Lille son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Metz, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 128. İddaa'da Lille kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Metz kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Lille son haftadaki Nantes müsabasında 3-0 kazandı.

Metz, Guingamp karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Lille, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Lille, kendi sahasında 19 gol attı, 25 gol yedi.

Metz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Metz, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 34 kez topu kendi kalesinde gördü.