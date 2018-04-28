Lille - Metz sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 maçında Lille ile Metz, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 29 puanlı Lille 19. sırada bulunuyor, Metz 26 puana sahip ve 20. sırada. Ev sahibi Lille, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Metz son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 128. İddaa'da Lille kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Metz kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Lille son hafta oynanan Nantes maçında 3-0 kazandı.

Metz ise Guingamp karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Lille, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Lille, kendi sahasında 19 gol attı, 25 gol yedi.

Metz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Metz, 17 gol atarken 34 gol yedi.