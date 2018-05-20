Lilleström - Brann karşılaşma önü

Norveç Eliteserien maçında Lilleström ile Brann, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Lilleström 10 puanla 11. sırada, Brann 26 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Lilleström, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Brann, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 520. İddaa'da Lilleström kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Brann kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Lilleström önceki hafta Sandefjord mücadelesinde 1-3 kazandı.

Brann, Tromsö karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Lilleström, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Brann ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brann, 7 gol atarken 2 gol yedi.