Lilleström - Odd Grenland karşılaşma önü

Norveç Eliteserien maçında Lilleström ile Odd Grenland, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Lilleström 11 puanla 13. sırada, Odd Grenland 16 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Lilleström, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Odd Grenland, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 291. İddaa'da Lilleström kazanır 1.80, berabere biter 3.30, Odd Grenland kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Lilleström önceki hafta Sandefjord mücadelesinde 1-3 kazandı.

Odd Grenland ise Rosenborg maçında 1-0 kazandı.

Lilleström, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lilleström, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Odd Grenland, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Odd Grenland, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.