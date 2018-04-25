Lilleström - Rosenborg düellosu

Norveç Süper Kupa heyecanı devam ediyor. Lilleström, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Rosenborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. 0 puanlı Lilleström 1. sırada bulunuyor, Rosenborg 0 puana sahip ve 2. sırada. Lilleström, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Rosenborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 498 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lilleström kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Rosenborg sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Lilleström önceki hafta Rosenborg mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Rosenborg ise Lilleström karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Lilleström, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Lilleström, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Rosenborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rosenborg, 0 gol atarken 0 gol yedi.