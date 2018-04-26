Lilleström - Rosenborg düellosu

Norveç Süper Kupa heyecanı devam ediyor. Lilleström, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Rosenborg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Lilleström 0 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Rosenborg 0 puanda ve 2. sırada. Lilleström, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Rosenborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 498 kodlu maçı oynayanlar; Lilleström galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Rosenborg galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Lilleström son haftadaki Rosenborg müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Rosenborg ise Lilleström karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Lilleström, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Lilleström, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Rosenborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Rosenborg, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.