Lilleström - Rosenborg düellosu

Norveç Süper Kupa heyecanı devam ediyor. Lilleström, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Rosenborg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. 0 puanlı Lilleström 1. sırada bulunuyor, Rosenborg 0 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Lilleström, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Rosenborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 498 kodlu maçı oynayanlar; Lilleström galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Rosenborg galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Lilleström son hafta oynanan Rosenborg maçında 0-0 berabere kaldı.

Rosenborg ise Lilleström maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lilleström, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Rosenborg, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rosenborg 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.