Lilleström - Rosenborg düellosu

Norveç Süper Kupa heyecanı devam ediyor. Lilleström, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Rosenborg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. 0 puanlı Lilleström 1. sırada bulunuyor, Rosenborg 0 puana sahip ve 2. sırada. Lilleström, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Rosenborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 498. İddaa'da Lilleström kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Rosenborg kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Lilleström son haftadaki Rosenborg müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Rosenborg, Lilleström karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lilleström, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Rosenborg, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rosenborg 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.