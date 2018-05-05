Lilleström - Sandefjord maçı heyecanı

Norveç Eliteserien maçında Lilleström ile Sandefjord, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Lilleström 4 puanla 15. sırada, Sandefjord 5 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Lilleström, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sandefjord, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 535 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lilleström kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Sandefjord sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Lilleström son haftadaki Sandefjord müsabasında 1-3 kazandı.

Sandefjord ise Lilleström maçında 1-3 yenildi.

Lilleström, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lilleström, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Sandefjord, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sandefjord, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.