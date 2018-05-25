İzmir Limanı'na gelen gemiden indirilip kamyonlara nakledilirken kaçan dana, kent trafiğini birbirine kattı. Dana saatler süren çabalar sonucu yakalanabildi.



DHA'nın haberine göre, İzmir'de bu sabah, yurt dışından Alsancak Limanı'na gelen gemiden indirilip farklı illere götürülmek üzere kamyonlara nakledilen yüzlerce danadan biri kaçtı. Kent içi trafiğin en yoğun olduğu saatlerde limandan kaçıp, Meles Deltası üzerinden Altınyol'a çıkan dana, trafiği birbirine kattı. Limandaki görevlilerinin yakalamaya çalıştığı dana, Altınyol'da araçların arasından geçerken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Görevliler, saatler süren çabalar sonucu danayı yakaladı.





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