Limerick - Bohemians sahaya çıkıyor

Limerick ve Bohemians, 01 Haziran 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Limerick 17 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Bohemians 20 puanda ve 7. sırada. Limerick son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bohemians, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 167 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Limerick kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Bohemians sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Limerick son hafta oynanan Dundalk maçında 8-0 yenildi.

Bohemians ise Derry City karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Limerick, 4 gol attı ve 16 gol yedi.

Bohemians, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Bohemians, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.