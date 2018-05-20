Limerick - Cork City maçı heyecanı

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Limerick, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Cork City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Limerick 16 puanla 9. sırada, Cork City 38 puanla 2. sırada bulunuyor. Limerick son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cork City, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 524. İddaa'da Limerick kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Cork City kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Limerick son hafta oynanan Waterford United maçında 3-6 kazandı.

Cork City, Bray Wanderers karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Limerick, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 14 gol yedi.

Cork City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Cork City, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.