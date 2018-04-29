Limerick - Derry City maçı heyecanı

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Limerick, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Derry City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Limerick 13 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Derry City 23 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Limerick, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Derry City, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 673 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Limerick kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Derry City sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Limerick son hafta oynanan Shamrock maçında 2-1 yenildi.

Derry City, St Patrick`s Ath karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Limerick, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 10 gol yedi.

Derry City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Derry City, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.