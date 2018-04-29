Limerick - Derry City maçı heyecanı

Limerick ve Derry City, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 13 puanlı Limerick 8. sırada bulunuyor, Derry City 23 puana sahip ve 4. sırada. Limerick, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Derry City, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 673. İddaa'da Limerick kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Derry City kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Limerick son hafta oynanan Shamrock maçında 2-1 yenildi.

Derry City ise St Patrick`s Ath maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Limerick, 4 gol attı ve 10 gol yedi.

Derry City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Derry City, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.