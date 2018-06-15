Limerick - Shamrock maç önü

Limerick ve Shamrock, 15 Haziran 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Limerick 18 puanla 9. sırada, Shamrock 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Limerick, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Shamrock, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 157 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Limerick kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.50, Shamrock sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Limerick son hafta oynanan Dundalk maçında 4-0 yenildi.

Shamrock ise Bray Wanderers maçında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Limerick, 5 gol attı ve 17 gol yedi.

Shamrock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shamrock, 5 gol atarken 12 gol yedi.