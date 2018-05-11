Limerick - St Patrick`s Ath maçı rakamları

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Limerick, 11 Mayıs 2018 Cuma günü St Patrick`s Ath takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Limerick 13 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken St Patrick`s Ath 21 puanda ve 6. sırada. Limerick son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. St Patrick`s Ath, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 148 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Limerick kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.30, St Patrick`s Ath sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Limerick önceki hafta Shamrock mücadelesinde 2-1 yenildi.

St Patrick`s Ath ise Derry City maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Limerick, 4 gol attı ve 13 gol yedi.

St Patrick`s Ath, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St Patrick`s Ath 4 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.