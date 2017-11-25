Son dönemde Doğu Karadeniz bölgesinin dikkat çeken turizm bölgelerinden olan Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Yağışın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle parkta ortaya seyrine doyumsuz kartpostallık manzaralar çıktı.

İHA'nın haberine göre geçtiğimiz yıllarda, yıllık ortalama 20 bin kişinin ziyaret ettiği fakat bu yıl yapılan yolu ve kır evleriyle birlikte ziyaretçi sayısı 100 bini bulan Limni Gölü Tabiat Parkı, son günlerde gerçekleşen kar yağışının ardından beyaza büründü.





Limni Gölü Tabiat Parkı'ndan kartpostallık görüntüler













Limni Gölü Tabiat Parkı'ndan kartpostallık görüntüler

Tabiat parkındaki tesis işletmecisi Murat Eroğlu, yüksek rakımı, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla yaz boyunca yerli ve yabancı on binlerce kişiyi ağırlayan Limni Gölü Tabiat Parkı'nın kar yağışının ardından adeta beyaz cennete döndüğünü, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.

Hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiğini hatırlatan Eroğlu, kar yağışının ardından gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte göl yüzeyinin de donduğunu belirtti.

Limni Gölü Tabiat Parkı