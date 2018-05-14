HT Magazin'de yer alan habere göre, program sonrası annesinin Anneler Günü’nü kutlamak için İstanbul’a dönmek üzere yola çıkan Linet, “Annelik kutsal bir duygu. İnşallah benim de Anneler Günü’mün kutlanacağı günler gelir” sözleriyle anne olma isteğini tekrarladı.

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