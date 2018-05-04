HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı sahnede “Üstadım” diye seslendiği annesi Leyla Özgecan’ın 74. yaşını da kutladı. Linet, ‘Leyla Ah Leyla’ adlı şarkıda annesiyle düet yaptı.

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