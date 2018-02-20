Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, bir mekanda bir araya gelen Linet ve Emsal Doğan’ın keyifli oldukları gözlendi.

Linet, mekan çıkışı "Sperm bankasından çocuk yapabilirim" açıklamasının sorulması üzerine “Çocuk sahibi olmayı çok istiyorum. Ama röportajda söylediğimin bir kısmı alınıp yanlış aktarıldı” dedi.

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