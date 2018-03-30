Linet, "Sesim gerçekten büyük bir hediye, ister istemez de bir tehdit unsuru. Bir yarışma olmadan, rekabet olmadan, bu işler olmaz ve ne kadar önemli olduğun anlaşılmaz. Ben kendimle savaşıyorum. Enteresan bir kadınım, damardan okuyorum ama sitcom bir kadınım" dedi.

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