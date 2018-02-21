HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ilk klibini ‘Kandıra Kandıra’ adlı şarkısına çeken şarkıcı, kendisine klipte eşlik etmesi için 200’e yakın modelin önerildiğini ama reddettiğini söyledi.



Linet, “Gerçek hayatta ve içimizden karakterler ile kameralar karşısında olmalıydım. Bu yüzden İngilizce öğretmeni Glen Johnson’ın yer almasını istedim” diye konuştu.



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