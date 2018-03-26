HT Magazin'de yer alan habere göre, konserde Gülşah Saraçoğlu imzalı derin göğüs dekolteli bir elbise giyen sanatçı, şıklığıyla göz doldurdu.



Linet gecede İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Arapça ve Yunanca olmak üzere 5 ayrı dilde şarkı söyledi.

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