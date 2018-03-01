Linexpo rekor kırdı

İlk yıl Moda Günleri adı altında organize edilen ancak gerek katılımcılar gerekse ziyaretçilerden yoğun ilgi görmesi üzerine ikinci yıl İç Giyim-Çorap Fuarı’na dönüştürülen Linexpo, bu yıl rüştünü tam anlamıyla ispatladı.
150’ye yakın firmanın katıldığı, yer problemi nedeniyle onlarcasının da sıra beklediği fuara aralarında Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Lübnan, Malta, Rusya, Ukrayna, İran, Hindistan ve Kamerun’un da bulunduğu birçok ülkeden binlerce ziyaretçi akın etti. Fuarda iç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, pijama, çorap, tişört, şort, eşofman, tayt ve yan sanayi aksesuar ürünlerinde 2019 yılının moda trendleri de tanıtıldı.
Fuarın tanıtımı için 42 kişilik bir ekiple Afrika dahil tam 46 ülkede binlerce ithalatçı firmaya ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten TİGSAD Başkan Yardımcısı ve Linexpo Fuarı Başkanı Nazım Kanpolat, yoğun bir katılım sağlayarak tüm bu tanıtım çalışmalarının sonucunu aldıklarını vurguladı.
Linexpo’nun bu bölgede düzenlenen en büyük iç giyim fuarı olduğunu söyleyen Kanpolat, “Yer problemimiz olduğu için birçok firma katılım için sıra bekliyor. Önümüzdeki yıllarda iç giyim ve çorap üreticilerinin yanı sıra hazır giyimin diğer alt sektörleriyle de işbirliği yapmayı düşünüyoruz” dedi.
İHRACAT BU YIL YÜZDE 20 ARTACAK
Nace kodlamasına göre tayt ve tişörtlerin de iç giyim sektörü kapsamına girdiğini ifade eden Kanpolat, bu çerçeveden bakıldığında Türkiye’nin iç giyim ihracatının 6 milyar dolar düzeyinde olduğunu, bu yıl bu rakamı yüzde 20 civarında artırmayı planladıklarını belirtti. Linexpo Fuarı’nın önümüzdeki yıl 7-9 Şubat tarihleri arasında yine İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacağını hatırlatan Kanpolat, şöyle devam etti:
“Ziyaretçilerimizin içinde küçük mağazası olanından büyük zincir mağazaları olanına kadar her türlü büyüklükte iç giyim ve çorap alıcıları var. Bunlar bu fuarda birçok üretici ile karşılaşıyorlar ve istedikleri fiyata istedikleri çeşitlilikte ürün bulabiliyorlar. Önümüzdeki yıl aynı ülkelerde tanıtım çalışmalarına devam edeceğiz. Ayrıca Avrupa ve ABD’de kurumsal ve uluslararası perakende zincirlerine de ziyaretlerde bulunacağız. Hatta bu ülkelerin en büyük alıcılarına bizzat giderek fuarımıza kendilerini davet edeceğiz. Linexpo önümüzdeki dönemde tüm dünyada bilinen ve uluslararası fuar takvimine giren bir fuar olacak.”
2019 yılında bir takım yenilikler yapmayı planladıklarını da ifade eden Kanpolat, “Alt salonda trend alanı ve defile alanı yapacağız. Bu trend alanı tasarımcıların her yıl beklediği ve kendisine ilham kaynağı olacak ve son trendleri bulabileceği bir alan olarak düşünüyoruz. Ayrıca firmaların ürünlerinin show’unu yapacakları defile alanı ve bunun yanında tüm bu organizasyonu taçlandıracak bir konser organizasyonu planlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.
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