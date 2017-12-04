Linexpo'ya rekor katılım bekleniyor

İGSAD Başkanı Osman Alyüz fuarla ilgili şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl gerçekleşen, Linexpo fuarına katılan iç giyim firmaları bu yıl geçtiğimiz yıla oran ile geçen yılın 2 hatta 3 katı bir farkla bize başvuruda bulunuyorlar. Geçen haftalarda Adile Sultan Korusu'nda dernek olarak verdiğimiz kahvaltıya Linexpo’da açıkta kalan firmaları davet ettik. Burada yaptığımız kura çekiminde elimizde kalan standlar için kura çekimi yaptık.

Her yıl artan ilgi sayesinde; Linexpo fuarı için ziyaret ettiğimiz ülke sayısını arttırıyoruz. Bu yıl dünyanın hemen hemen her ülkesinden, binlerce insan iç giyim firmalarımız ile ticaret yapmak için Türkiye’ ye gelecek. Bu da ülkemize büyük bir döviz girdisi sağlayacak."



Alyüz, şöyle devam etti:

"Çok başarılı fuar yaparak binlerce alıcıyı ülkemizde ağırlayacağız. İHKİB, İTO ve İSO gibi sektörleri temsil eden kurumlarla iletişim içinde onların desteği ile URGE programları yurt dışı alıcılarla ikili görüşmeler yapıyoruz.

İç giyim sektörü iki bine yakın firma ile temsil ediliyor. Binlerce çalışanı ile hazır giyimin içinde ikinci büyüklükte bir sektör. Sektör firmalarımızın bir kısmı dünyanın bir çok firmalarına, tasarımlarını kendimiz yaparak üretim yapıyoruz. Yine büyük çoğunluğumuz ise kendi markaları ile çevremizdeki bütün ülkelere ürünlerini satıyor. Bu ülkeler batıda Yunanistan güneyimizde kuzey Afrika, Orta Afrika, Doğu ülkeleri İran, Pakistan , Afganistan ve kuzeyimizde Kafkas ülkeleri; Türki Cumhuriyetler ve Rusya Ukranya gibi ülkelerdir. Çok geniş bir hedef pazarımız var.



Amacımız; geçtiğimiz yıl 40 kadar ülke ziyaret etmiştik bu yıl 60’a yakın ülkeyi tanıtım amaçlı ziyaret etmek. Yeni pazarlar arayışında olmamız ihracatımıza hız katıyor. Geçtiğimiz yılı 6 milyar dolar ile kapattık. Bu yılki hedefimiz bu rakamın çok üstüne çıkmak"