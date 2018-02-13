Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de aldığı 3-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle 16. haftada bıraktığı liderliği Başakşehir'den devraldı. Mariano yerine 11'de başlayan Linnes maç sonunda açıklamalar yaptı. Maça 11'de başlamasıyla ilgili konuşan Linnes, "Uzun zamandır 11'in parçası olmayı bekliyordum, mutluyum." dedi.

Mariano'yu yedek bırakmanın kolay olmadığına vurgu yapan Norveçli futbolcu, "Mariano'yu yedek kulübesinde tutabilmek kolay değil. Çok iyi bir oyuncu. Zaman zaman oynuyordum ama hedefim 11'de oynamaktı. Bu yüzden mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.