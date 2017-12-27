Futbol tarihine adını çoktan ‘en iyiler’ arasına yazdıran Lionel Messi, ilginç istatistikleriyle de dikkat çekiyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; tüm dünyanın gözünü çevirdiği El Clasico’da Real Madrid’i Bernabeu’da 3-0’le ezen Barcelona’nın süperstarının, dev karşılaşmanın büyük bölümünde sahada yürüdüğü ortaya çıktı. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 30 yaşındaki yıldızın 90 dakika sahada kaldığı mücadelenin yüzde 83.10’u gibi büyük bir bölümünde yürüdüğü ifade edildi.

Bu sezon La Liga’da çıktığı 17 maçta 15 gol atıp 6 da asist yapan Messi’nin maçın yüzde 10.80’lik diliminde hafif tempo koştuğu bildirildi. Topun bir an olsun durmadığı akan oyundaki istatistikleri şaşırtan Messi, maçın sadece yüzde 4.95’inde koşarken, yüzde 1.15’inde ise depar atarak karşılaşmayı tamamladı. Messi, takımının 3. golü öncesinde kramponu ayağından fırlamasına rağmen pozisyonu devam ettirip Aleix Vidal’e asist yaparak büyük takdir toplamıştı.