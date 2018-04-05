Bölgesel yağlanmaların sınırı aştığı zamanlarda, diğer vücut kısımlarına oranla daha kalın bir yağ tabakası meydana geldiğinde liposuction çözüm olabilir. Vücutta biriken, hiçbir şekilde verilemeyen ya da eritilemeyen yağların kolaylıkla alındığı bu uygulamalar bahar aylarında yükseliş gösterir. Çünkü yaz yaklaştıkça daha ince giysiler giyilecek, plaja gidilecek, bu yüzden vücuttaki fazlalıklar daha belli olur hale gelecektir. Bu da pek çok kişide görsel strese yol açar.

BAHARDA LIPOSUCTION YAPTIRMANIN ÖNEMİ

Liposuction için aslında her mevsim uygundur. Bahar aylarının avantajı ise yaz öncesi kişiye iyileşme süresi tanımasıdır. Eğer yazın daha fit bir görüntü isteniyorsa baharda liposuction yaptırarak 3-4 ay sonra rahatça denize, plaja gitmek mümkün olur. Tabi bu işlem öncesinde ve sonrasında spor ve diyete dikkat etmek şarttır. Özellikle liposuction operasyonundan sonra kişiye uygun spor ve diyet bir yaşam biçimi haline getirilmelidir.

LIPOSUCTION NASIL YAPILIR?

Kişinin vücut yapısına göre uygulanacak yöntem seçilir. Klasik lipo, lazer lipo, vaser lipo, body jet yöntemi gibi liposuction yöntemlerinden biri tercih edilir. Bu uygulamalarda genel anestezi yöntemi ile hasta uyutulur. Tam teşekküllü bir hastanede gerçekleştirilen liposuction ameliyatları genel olarak 1,5 saat ile 2,5 saat arasında sürer. 2-4 hafta kadar özel bir korse giyilmesi gerekir. Bu uygulamalar herhangi bir tedavi ya da zorunlu bir uygulama olarak da algılanmamalıdır. Yağ dokularının, birikmiş ve atılamayan yağların çekildiği bu ameliyatlarda bölgede kalmış ya da birikmiş haldeki deri yoğunlukları ise uzmanların uyguladıkları estetik dokunuşlar ile düzeltilir. Burada unutulmaması gereken nokta ise liposuction ameliyatlarının zayıflama amacı ile yapılmamasıdır.

LIPOSUCTION AMELİYATLARINI KİM YAPAR?

Liposuction ameliyatları estetik cerrahlar tarafından yürütülmelidir. Üstelik sadece ameliyat aşaması değil, tüm sürecin planlanmasından uygulanmasına kadar olan aşamaları bu uzmanların kontrolünde gerçekleşmelidir. Kişinin sağlık durumu, boy - kilo oranı, yaşı, alınacak yağ miktarı, kronik hastalığı olup olmaması ameliyat planlamasında çok önemlidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus kişinin sağlığını ve hayatını tehlikeye düşürebilecek durumlarda bu ameliyattan kaçınmaktır.

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