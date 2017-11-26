Lisanslı depoculuğa 140 milyon lira yatırım

Tarımsal üretimin finansmanı ve gıdada maliyetlerin düşürülmesi için çalışmalar sürerken, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin de aldığı kararlar arasında bulunan lisanslı depoculukla ilgili faaliyetlerin yaygınlaştığı görüldü.
Ekonomi Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, bu yılın ocak-eylül döneminde toplam 5 bin 609 projeye yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Sabit yatırım toplamı 74 milyar 49 milyon lira olan söz konusu projeler tamamlandığında yaklaşık 158 bin 362 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.
Geçen sene ekime kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin 61'i ticaret-depolama alanında olurken, bu sene aynı dönemde bu alanda verilen teşvik belgesi sayısı 128'e yükseldi. Teşvik belgesi düzenlenen projelerin 15'ini lisanslı depoculuk yatırımları oluşturdu. Söz konusu projelerin sağlayacağı istihdam sayısı 271 olurken, toplam 139 milyon 993 bin liralık yatırım öngörüldü.
Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde aylık bazda en yüksek yatırım teşvik belgesi eylülde düzenlendi. Söz konusu ayda toplamda 46 milyon 300 bin liralık yatırım öngören 4 proje için teşvik belgesi verildi.
LİSANSLI DEPO KAPASİTESİ 1 MİLYON 676 BİN 200 TONA ÇIKTI
Söz konusu yatırım projelerine, başvuruya göre, "KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, yatırım yeri tahsisi" gibi teşvikler verilecek.
Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, faaliyet izni almış lisanslı depo sayısı 38'e ulaştı. 2015'te lisanslı depo kapasitesi 435 bin tonken, bu yılın ekim ayı itibarıyla 1 milyon 676 bin 200 tona çıktı.
Lisanslı depoculuğun öncelikli yatırım konuları arasına alınması ve bu alandaki yatırımların teşvik uygulamalarından, bölgesine bakılmaksızın 5. bölgede gerçekleştirilmiş gibi yararlandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı mayısta yayımlanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.