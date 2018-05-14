Türkiye'de tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan lisanssız elektrik üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 166 artışla 3 milyon 32 bin megavatsaate ulaştı. Bu üretimin yaklaşık yüzde 94'ü güneş enerjisi sistemlerinden sağlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, lisanssız elektrik piyasasında geçen yıl tüm kaynak türlerinde üretim artışı sağlandı.
Lisanssız elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 166 artarak 3 milyon 32 bin megavatsaate yükseldi. Bu miktar, 2016'da 1 milyon 138 bin megavasaat seviyesindeydi.
Lisanssız elektrik üretim artışında güneş enerjisi santralleri başı çekti. Söz konusu üretimin yüzde 93,6'sını güneş enerjisinden geldi. Geriye kalan üretimin yüzde 4,6'sını biyokütle, yüzde 1,2'ini rüzgar ve yüzde 0,6'sını ise hidrolik kaynaklar oluşturdu.
GÜNEŞ ENERJİSİNDE 2 KAT ARTIŞ
Türkiye'de güneş enerjisinden lisansız elektrik üretimi 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 175 artarak 2 milyon 836 bin megavatsaate yükseldi.
Geçen yıl güneşten elde edilen lisanssız elektrik üretimi asfaltit kömüründen elde edilen lisanslı elektrik üretim seviyesini geride bıraktı.
Lisanssız elektrik üretiminde güneşten sonra en yüksek paya sahip olan biyokütleden lisanssız elektrik üretimi yüzde 4,6 artışla 138 bin 657 megavatsaate yükseldi.
RÜZGARDA ARTIŞ 3.5 KAT
Rüzgar enerjisinden lisanssız üretilen elektrik miktarı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 345 artışla 8 bin 268 megavatsaatten 36 bin 801 megavatsaate ulaştı. Başka bir ifadeyle rüzgardan lisanssız elektrik üretimi 3,5 kat arttı.
Ocak ayında yürürlüğe giren mevzuatla çatılarda 10 kilovata kadar güneş santrali kurulumuna izin verilmesinin ardından, güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının daha fazla artması bekleniyor.
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