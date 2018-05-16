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Uçağımız hem kütüphane hem müze hem de mini sinema salonu oldu. Kokpiti de dahil tamamen orijinal bir uçaktır. Şu anda bir dünya projesi olan uçağımız bitmiş vaziyette. Açılış için gün sayıyoruz. Öğrencilerimiz için de uçağın bahçede olması büyük bir şans olacak."