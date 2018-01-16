Lise geçme notu için öğrencilerin araştırması başladı. Karnelerin alınmasına sayılı günler kala dersten geçme notunu araştıran öğrenciler, internette "lise geçme notu kaç?" aramasını yapıyor. Peki lise geçme notu kaç? İşte lise dersten geçme notu ve detaylar.
LİSE GEÇME NOTU KAÇ?
Lise geçme notu kaç? sorusuna yanıt arayan öğrenciler, internette arama yapmaya başladı. Sorunun cevabı ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuatında yer alıyor. MEB mevzuatında yer alan bilgiye göre, lise geçme notu şu şekilde;
2013 yılında yenilenen mevzuata göre sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.
Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99 Geçmez
Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en
az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.
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