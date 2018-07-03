Lise KPSS başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Büyük bir heyecanla sınava hazırlanan adaylar sıanv tarihi için bekleyişini sürdürüyor. Kamuda personel olmak isteyen adaylar, başvurularını gerçekleştirdikten sonra ilgili alanlardan sınava katılacak. KPSS Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından şimdi de lise mezunları için yani KPSS Ortaöğretim başvuruları başlayacak. Peki, Ortaöğretim KPSS başvuru nasıl yapılır? Lise KPSS sınavı ne zaman? İşte 2018 Lise KPSS'nin detayları...

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU 2018

2018 KPSS Ortaöğretim başvuruları 3 - 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

2018 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS'ye katılacak adayların merak ettiği diğer konu da sınava girecekleri yer bilgisi. KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 1-2 hafta önce açıklandığı görülüyor. Buna göre KPSS sınavlarının sınav giriş yerlerinin de sınavdan önceki hafta yayınlanacağı tahmin ediliyor.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.