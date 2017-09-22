Lise öğrencilerinin projesi sosyal bilgiler kitabına girdi

Afyonkarahisar Fen Lisesi öğrencileri Mustafa Can Kifteci ve Barış Akarca'nın, yumurtanın raf ömrünü uzatan ve TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada Türkiye üçüncüsü olan projesi, bu yıl yenilenen müfredatta 5. sınıfların sosyal bilgiler kitabında yer aldı.

Afyonkarahisar Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri Akarca ve Kifteci'nin hazırladıkları proje, 2015-2016 eğitim öğretim yılında düzenlenen TÜBİTAK 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında finale kalarak Türkiye 3'üncüsü oldu.

Başarıları ulusal basında da yer alan öğrencilerin hazırladığı proje, bu sene yenilenen Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında 5. sınıfların ders kitabına girdi. Sosyal bilgiler kitabının 134. sayfasında "örnek proje" olarak yer verilen proje, öğrencilere büyük mutluluk yaşattı.

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Akarca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl biyoloji öğretmeni Perihan Çağlar'ın danışmanlığında hazırladıkları proje ile yumurtanın raf ömrünün 2,5 ay uzatılabileceğini ortaya koyduklarını söyledi.

Projenin, Türkiye üçüncüsü olduğunu ifade eden Akarca, "Bu başarımızın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, projeye 5. sınıfların sosyal bilgiler kitabında yer verdi. Bunu öğrenince çok mutlu oldum. Umarız, bizden sonra da gençlere bir ilham kaynağı olur. Biz de bu gelişmelerden sonra yeni projeler yapma kararı aldık." dedi.

Kifteci ise projelerinin ders kitabına girmesinin kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Kardeşinin 5. sınıfta okuduğunu anlatan Kifteci, şunları kaydetti:

"Kitabı incelerken görmüş ve bana getirip 'ağabey kitaba girmişsiniz' diyerek gösterdi. Çok büyük mutluluk yaşadım. Hemen öğretmenimizi ve arkadaşım Barış'ı aradım. Projemizin kitapta yer alması, bizi çok mutlu etti. Bunun 5. sınıf öğrenicilerine de çok büyük ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Yeni neslin kendini bilime daha çok adayacağını, ülkemizden daha çok bilim adamı çıkacağını düşünüyorum."

Proje danışmanı biyoloji öğretmeni Perihan Çağlar ise öğrencileri ile yoğun çalışmalarla ortaya koydukları projenin ders kitabında yer almasının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

"İLERDE ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR KAZANACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Çağlar, öğrencisinin bu mutlu haberi kendisine telefonda verdiğini ve bu sıradaki heyecanını hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, "Öğrencimin sesindeki o heyecan bu öğrencileri tetikleyecek, ilerde çok büyük başarılar kazanacaklarını düşünüyorum. Bu başarı liselerin sadece test çözme yeri olmadığını, projelerle bilime de katkı sunduklarının göstergesi oldu. Öğrencilerimiz basit fikirlerle çok ciddi projelere adım atılabileceğini de diğer öğrencilere gösterdi." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Ömer Yalınkılıç da projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.