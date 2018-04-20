İstinaf mahkemesi, İstanbul Esenyurt’ta lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı silahla vurarak öldüren ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan polis memuru H.D.S.’ye verilen cezayı az bularak, kararı bozdu. Yerel mahkemenin en üst seviyeden uyguladığı ‘haksız tahrik indirimini’ düşüren istinaf mahkemesi, Topkara’nın katili polis memurunu 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık polis memuru H.D.S. ve taraf avukatları hazır bulundu. Ömer Barış Topkara’nın babası Seyfettin Topkara ve kardeşi Neslihan Aydın da duruşmaya şikâyetçi sıfatıyla katıldı.

Aile, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Gazete Habertürk'ün haberine göre sanık polis H.D.S. ise “Olayda kastım yoktur. Öldürmek için hareket etmedim. Görevimi yaptım. Olay tamamen kazadır. Çok üzgünüm” dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Sanık H.D.S.’nin çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan bir kişiyi kasten öldürdüğünün sabit görüldüğünü belirten mahkeme, sanık H.D.S.’yi önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin olası kast ile işlendiğinden cezayı müebbete indiren mahkeme, haksız tahrikin ağırlık derecesini göz önüne alarak cezayı 18 yıla düşürdü. “İyi halden” de sanığın cezasını 15 yıla indiren mahkeme, sanık H.D.S.’nin tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Baba Seyfettin Topkara, “Gönlümüz şimdi biraz ferahladı, adalet yerini buluyor” dedi.

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