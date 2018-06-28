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Lise taban ve tavan puanları
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Lise taban ve tavan puanları ne zaman belli olacak? Özeli lise taban puanları açıklandı!

Lise taban ve tavan puanları, üniversite adayları tarafından merak ediliyor. Tercih dönemi öncesi lise taban ve tavan puanları ne zaman belli olacak? Diğer yandan özel lise taban puanları belli oldu. İşte 2018 YKS tercihleri öncesi son gelişmeler...

28.06.2018 - 16:53 | Güncelleme:

YKS sonuçlarının ardından lise tercihleri için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı YKS tercihleri öncesi lise taban ve tavan puanlarını merak ediyorlar. YKS tercihleri ne zaman başlayacak, lise taban ve tavan puanları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı kılavuza göre adrese dayalı tercihlerin geçerli olması için iki okul türünü listeye alma şartı kaldırıldı. Ancak sınavla öğrenci alacak liseleri tercih için adrese dayalı yani yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu oldu. Hem sınavlı, hem sınavsız, hem de pansiyonlu okullar için tercihler 2-13 Temmuz arasında e-okul üzerinden ya da ortaokullarda yapılacak. Özel okullar kayıtlarını 27 Haziran- 13 Temmuz arasında gerçekleştirecek. Devlet ile özel okul takvimi aynı anda son bulacak. Özel okula kayıtlar için tercih ekranı açılmayacak. Boş kontenjanlar için de 4 kez nakil uygulaması yapılacak. Bu süre içinde özel okullar da kayıt alabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 30 Temmuz’da duyurulacak. Tercih sırasında yardım almak isteyen öğrenciler için komisyonlar oluşturulacak.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH

İŞLEM

26 Haziran 2018

Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

 

27 Haziran- 13 Temmuz 2018

Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

02 Temmuz 2018

Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

02-13 Temmuz 2018

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

30 Temmuz 2018

Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

06-10 Ağustos 2018

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

13 Ağustos 2018

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

13-17 Ağustos 2018

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

19 Ağustos 2018

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

27-31 Ağustos 2018

Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

03 Eylül 2018

Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı

03-06 Eylül 2018

Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

08 Eylül 2018

Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı

 

10-14 Eylül 2018

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen

öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruların Alınması

10-14 Eylül 2018

Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

 

16 Eylül 2018

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

17 Eylül 2018

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı


ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Hazırlık Kontenjanı: Kız: 97 Erkek: 97

Taban Puanı: Kız: 450,00 Erkek: 450,00

SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (27-30 Haziran 2018) taban puanı: 410,0000

ALMAN LİSESİ

Taban Puanı: 440

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

1.ön kayıt dönemi taban puanı: 404

Hazırlık sınıfı kontenjanı: 182

Kız yatılı kontenjanı: 24

Erkek yatılı kontenjanı: 30

(Yatılı kontenjanı, toplam kontenjan olan 182'ye dahil)

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1. Önkayıt/Kayıt dönemi için taban puan: 405.0

SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ

Taban Puan : 393.0000

SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ

Taban Puan: 390.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Taban Puan: 410

Kontenjan: 69

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

Taban Puan: 384

Kontenjan: Kız-60, Erkek-60

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

Taban Puan: 440

Kontenjan: Kız-88, Erkek-88

GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ

Taban Puanı 390 puan

Kontenjan 58

ÖZEL İTALYAN LİSESİ

Taban Puan: 390

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU

Lise Hazırlık

Kontenjan: 88
Taban Puan: 440.0000

Ticaret Hazırlık

Kontenjan: 18
Taban Puan: 430.0000

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