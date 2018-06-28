YKS sonuçlarının ardından lise tercihleri için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı YKS tercihleri öncesi lise taban ve tavan puanlarını merak ediyorlar. YKS tercihleri ne zaman başlayacak, lise taban ve tavan puanları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı kılavuza göre adrese dayalı tercihlerin geçerli olması için iki okul türünü listeye alma şartı kaldırıldı. Ancak sınavla öğrenci alacak liseleri tercih için adrese dayalı yani yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu oldu. Hem sınavlı, hem sınavsız, hem de pansiyonlu okullar için tercihler 2-13 Temmuz arasında e-okul üzerinden ya da ortaokullarda yapılacak. Özel okullar kayıtlarını 27 Haziran- 13 Temmuz arasında gerçekleştirecek. Devlet ile özel okul takvimi aynı anda son bulacak. Özel okula kayıtlar için tercih ekranı açılmayacak. Boş kontenjanlar için de 4 kez nakil uygulaması yapılacak. Bu süre içinde özel okullar da kayıt alabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 30 Temmuz’da duyurulacak. Tercih sırasında yardım almak isteyen öğrenciler için komisyonlar oluşturulacak.

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ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH İŞLEM 26 Haziran 2018 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 27 Haziran- 13 Temmuz 2018 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması 02 Temmuz 2018 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 02-13 Temmuz 2018 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 30 Temmuz 2018 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı 03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı 10-14 Eylül 2018 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruların Alınması 10-14 Eylül 2018 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması 16 Eylül 2018 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı



ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Hazırlık Kontenjanı: Kız: 97 Erkek: 97

Taban Puanı: Kız: 450,00 Erkek: 450,00

SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (27-30 Haziran 2018) taban puanı: 410,0000

ALMAN LİSESİ

Taban Puanı: 440

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

1.ön kayıt dönemi taban puanı: 404

Hazırlık sınıfı kontenjanı: 182

Kız yatılı kontenjanı: 24

Erkek yatılı kontenjanı: 30

(Yatılı kontenjanı, toplam kontenjan olan 182'ye dahil)

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1. Önkayıt/Kayıt dönemi için taban puan: 405.0

SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ

Taban Puan : 393.0000

SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ

Taban Puan: 390.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Taban Puan: 410

Kontenjan: 69

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

Taban Puan: 384

Kontenjan: Kız-60, Erkek-60

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

Taban Puan: 440

Kontenjan: Kız-88, Erkek-88

GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ

Taban Puanı 390 puan

Kontenjan 58

ÖZEL İTALYAN LİSESİ

Taban Puan: 390

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU

Lise Hazırlık

Kontenjan: 88

Taban Puan: 440.0000

Ticaret Hazırlık

Kontenjan: 18

Taban Puan: 430.0000