YKS sonuçlarının ardından lise tercihleri için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı YKS tercihleri öncesi lise taban ve tavan puanlarını merak ediyorlar. YKS tercihleri ne zaman başlayacak, lise taban ve tavan puanları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı kılavuza göre adrese dayalı tercihlerin geçerli olması için iki okul türünü listeye alma şartı kaldırıldı. Ancak sınavla öğrenci alacak liseleri tercih için adrese dayalı yani yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu oldu. Hem sınavlı, hem sınavsız, hem de pansiyonlu okullar için tercihler 2-13 Temmuz arasında e-okul üzerinden ya da ortaokullarda yapılacak. Özel okullar kayıtlarını 27 Haziran- 13 Temmuz arasında gerçekleştirecek. Devlet ile özel okul takvimi aynı anda son bulacak. Özel okula kayıtlar için tercih ekranı açılmayacak. Boş kontenjanlar için de 4 kez nakil uygulaması yapılacak. Bu süre içinde özel okullar da kayıt alabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 30 Temmuz’da duyurulacak. Tercih sırasında yardım almak isteyen öğrenciler için komisyonlar oluşturulacak.
LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
|
TARİH
|
İŞLEM
|
26 Haziran 2018
|
Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
|
27 Haziran- 13 Temmuz 2018
|
Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
|
02 Temmuz 2018
|
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
|
02-13 Temmuz 2018
|
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
|
30 Temmuz 2018
|
Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
|
06-10 Ağustos 2018
|
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|
13 Ağustos 2018
|
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
|
13-17 Ağustos 2018
|
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|
19 Ağustos 2018
|
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
|
27-31 Ağustos 2018
|
Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|
03 Eylül 2018
|
Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı
|
03-06 Eylül 2018
|
Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|
08 Eylül 2018
|
Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı
|
10-14 Eylül 2018
|
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruların Alınması
|
10-14 Eylül 2018
|
Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
|
16 Eylül 2018
|
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
|
17 Eylül 2018
|
2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Hazırlık Kontenjanı: Kız: 97 Erkek: 97
Taban Puanı: Kız: 450,00 Erkek: 450,00
SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Ön kayıt dönemi (27-30 Haziran 2018) taban puanı: 410,0000
ALMAN LİSESİ
Taban Puanı: 440
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
1.ön kayıt dönemi taban puanı: 404
Hazırlık sınıfı kontenjanı: 182
Kız yatılı kontenjanı: 24
Erkek yatılı kontenjanı: 30
(Yatılı kontenjanı, toplam kontenjan olan 182'ye dahil)
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
1. Önkayıt/Kayıt dönemi için taban puan: 405.0
SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ
Taban Puan : 393.0000
SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ
Taban Puan: 390.0000
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Taban Puan: 410
Kontenjan: 69
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
Taban Puan: 384
Kontenjan: Kız-60, Erkek-60
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
Taban Puan: 440
Kontenjan: Kız-88, Erkek-88
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ
Taban Puanı 390 puan
Kontenjan 58
ÖZEL İTALYAN LİSESİ
Taban Puan: 390
SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU
Lise Hazırlık
Kontenjan: 88
Taban Puan: 440.0000
Ticaret Hazırlık
Kontenjan: 18
Taban Puan: 430.0000
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.