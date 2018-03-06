İSTANBUL’da üniversiteli Dilan (19) ile İlayda A. (19), lise döneminde jelatine alternatif olarak kıvam artırıcı bir madde için proje hazırladı. Proje, başta TÜBİTAK olmak üzere üniversiteler tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye girdi. İki arkadaş yaptıkları projenin patentini de aldı. Ancak iddiaya göre iki arkadaşın arası alınan ödüllerin adil paylaşılmaması nedeniyle bozuldu.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre 1 yıldır araları bozuk olan arkadaşlardan İlayda A., başka bir arkadaşından Dilan’ı aramasını istedi. Bunun üzerine Kural G. isimli arkadaşı, telefonla Dilan’ı arayıp “Sesin de gözlerin kadar güzelmiş” diyerek telefonu kapattı. Bu kişiyi arkadaşı İlayda A.’nın aratmış olabileceğini düşünen Dilan M., ona mesaj atarak neden böyle bir şey yaptığını sordu. Bunun üzerine İlayda A. “Eğlendik., Arkadaşım seni arayarak dalga geçti” diyerek yanıt verdi. Ardından Dilan M. de arkadaşına hakaret içeren mesajlar attı.

UZLAŞAMADILAR

Olay üzerine Dilan M., karakola giderek arkadaşı ile kendisini telefonla arayan Kural G. isimli kişiden şikâyetçi oldu ve yaşananları anlattı. Genç kız, kendisinin de sinirlenerek hakaret ettiğini belirtti. Karakola giderek ifade veren İlayda A. ise ödül alan projeyi beraber yaptıklarını belirterek patentin ikisi adına olduğunu, ancak alınan ödüllerden kendisine pay verilmediğini, bu yüzden de aralarının 1 yıldır bozuk olduğunu söyledi. Telefon konuşmasının ardından Dilan M.’nin mesaj attığını ve çok fazla tepki göstermesi üzerine kendisinin de “eğlendik” şeklinde konuştuğunu belirten İlayda A., “Ben de ondan bana hakaret ettiği için şikâyetçiyim” dedi. Savcılık yasa gereği iki tarafa da uzlaşma çağrısında bulundu. Ancak taraflar uzlaşmayacaklarını bildirmesi üzerine savcılık iki kız arkadaş ve telefonla arayan Kural G. isimli kişi hakkında “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

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