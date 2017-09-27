MEB Müsteşarı Tekin'den TEOG sonrası yeni model için açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine üzerinde çalışılan modelle ilgili, "Ana felsefesi liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model." değerlendirmesini yaptı.

Tekin, bir otelde düzenlenen "Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi" ve "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim I & II" projeleri ulusal açılış toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TEOG sisteminin yerine gelecek modelle ilgili soru üzerine Tekin, 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, "Ortaokullardan liseye geçişte sınavsız bir modele yavaş yavaş evrilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili tedbirlerinizi alın." talimatını verdiğini söyledi.

O tarihte liseye geçişte sınavı ortadan kaldıran bir algıyla bugün TEOG diye tartışılan modeli ürettiklerini anlatan Tekin, "Aslında TEOG denilen sistem, çocuklarımızı ortaokul ortalamalarına göre liseye yerleştirme modeliydi. Fakat kamuoyunda önceki alışkanlıkların da etkisiyle bu bir merkezi sınav edasına büründü. Fakat biz bu esnada zaten ortaokullardan liselere, sınavsız geçişle ilgili değişik modeller üretmiştik. Şu anda da elimizde bu modellere ilişkin alternatifler var." diye konuştu.

Bu modellerden bir kısmını Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında açıkladığını anımsatan Tekin, şunları kaydetti:

"Onların da içerisinde bulunduğu ama ana çerçevesi ortaokullardan liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocuklarımızın sınav baskısını, stresini hissetmeden liselere yerleştirildiği bir model ana felsefesi olan alternatifler var. Biz bunları hem Bakanlar Kurulumuzda hem de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra detaylarını da kamuoyuna sunup süreci başlatmış olacağız."

Soru üzerine, Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı modellerin değişik türevlerinin bulunduğunu belirten Tekin, "Onlar üzerinden üretilmiş değişik varyasyonlar..." ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulunda sunum yapmak üzere hazır olduklarını dile getiren Tekin, "Bakanlar Kurulumuza, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız böyle bir şey için bizi davet ederlerse, bize böyle bir talimat verirlerse biz de o tarihte sunumumuzu yapabiliriz." dedi.

Gazetecilerin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün adrese dayalı sistemle ilgili mesajları oldu." ifadesi üzerine Tekin, "Kamuoyunda tartışılan, fikir beyan edilen her türlü modelin içinde yer aldığı bir alternatif. Ana felsefesi, liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model." değerlendirmesinde bulundu.

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