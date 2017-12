Liselilerin girişimi Scode ilgi alanına göre kodlama öğretiyor

4 kişiden oluşan Scode ekibinin ikisinin lise diğer ikisinin de yeni üniversite öğrencisi olduğuna dikkat çeken Scode Kurucu Ortağı Kadir Can Kırkoyun, “Okul, zamanın büyük bölümünü aldığı için hem okuyup hem de girişimci olmak zor. Bu süreçte kendinizden, ailenizden ve sosyal yaşamınızdan ödün vermeniz gerekiyor. Genç yaşta girişimci olmak, kişisel anlamda ise büyük gelişim sağlıyor. İçinde girişimcilik ruhu olan herkes yapmak istediğini en azından denemeli” dedi.



Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, dijitalleşmenin hayatın her alanında kendine yer bulması, bilgisayar yazılımlarının önemini gittikçe artırıyor. Hal böyle olunca da yazılımların temelini oluşturan kodlama bilgisi gün geçtikçe öne çıkıyor. Söz konusu eğitimlerin çoğunlukla günler hatta aylar sürmesi ise kodlama bilgisinin yaygınlaşmasını önlüyor. Bu soruna çözüm amacıyla kurulan Scode isimli girişim, kişilerin ilgi alanlarına göre temel kodlama eğitimi sunarak yazılım öğrenim sürelerini kısaltmayı hedefliyor.



Girişimin kurucularından henüz 18 yaşındaki Kadir Can Kırkoyun, Scode’u kullanıcıların ilgi alanlarına göre oluşturulmuş senaryolarla hem algoritma hem de programlama dili eğitimi sağlayan bir mobil platform olarak tanımlıyor. Kodlama eğitimlerini eğlenceli ve ilgi çekici kılmak istediklerini kaydeden Kırkoyun, “Scode, ilgi alanlarına uygun senaryolarla eğitim sunduğu için kişiye özel eğitim sağlar. Öğrenci futbolu seviyorsa futbolla, uzayı seviyorsa uzayla kodlama öğrenir. Bu yolla ilgisini çektiği için, motivasyonu da daha yüksek oluyor. Mevcut kodlama eğitimleri daha çok sürükle-bırak ile algoritma eğitimine odaklanırken, biz doğrudan kod yazma deneyimi sunuyoruz” diye konuştu.





85 BİN KİŞİ KULLANIYOR



Bugüne kadar 85 bin kişinin uygulamadan faydalandığının bilgisini veren Kırkoyun, bugüne kadar herhangi bir yatırım almadıklarını belirtti. Kırkoyun gelecek planlarıyla ilgili olarak da, “Küresel ortaklıklar üzerinde çalışıyoruz. Şu anda MENA bölgesine odaklandık. Birkaç büyük şirketle yaptığımız stratejik ortaklığımızı yakın zamanda açıklayacağız” dedi.



Kırkoyun, yurtdışı planları çerçevesinde ocak ayında İngilizce dil seçeneği sunacaklarını sözlerine ekledi.



ARALIK'TA 21 BİN KİŞİYE ULAŞTI



Aralık ayında toplam 21 bin tekil kullanıcıya ulaşan Scode, Google tarafından Snapchat ve Pinterest ile birlikte 2017 yılının en yenilikçi uygulamaları arasında gösterildi.



‘İŞ BANKASI’YLA ORTAK YENİ PROJELER YOLDA’



İş Bankası’nın desteklediği Workup programının kendilerine büyük fayda sağladığını kaydeden Kırkoyun, şu açıklamalarda bulundu:



“Genç bir ekip olarak kurumsal hayat tecrübemiz olmadı. Bu yüzden kurumlarla nasıl iş yapılır, onlara nasıl erişilir gibi konularda çok eksiğimiz vardı. Tecrübe eksikliği yaşadığımız konularda da Workup bize destek oldu” dedi. Kırkoyun, Workup’a katılımlarının ardından aktif kullanıcı sayılarının beşe katlandığını belirterek, “İlerleyen dönemde de İş Bankası’yla ortak projelerimiz olacak” ifadesini kullandı.





11SIGHT'A YATIRIM 1 MİLYON TL'YE ULAŞTI



Küresel melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, işletmeler için kolay kullanımlı görüntülü görüşme platformu sunan 11Sight’a sağladığı yatırım miktarını artırdı. Başlangıçta 620 bin TL’lik yatırım alan 11Sight, yatırımcıları tarafından tekrar değerlendirilmesi ve yatırım alması sonucunda toplamda 1 milyon TL’lik bir yatırım miktarına ulaşmış oldu.



Aleks Göllü, Farokh Eskafi ve Ercan Gümüş’ün kurucuları olduğu 11Sight’ın aldığı yatırımı ürün geliştirme ve pazarlama/iş geliştirme faaliyetlerinde kullanacağı belirtildi. 11Sight yatırım turuna Keiretsu Forum Melek Yatırımcı üyelerinden Aydın Koç, Hülya Koç, Ali Demir Akel, Gamze Sart, Fırat Fidan, Serdar Başar ve Murat Selek katıldı.



2012 yılından beri Türkiye’de melek yatırımlarına devam eden Keiretsu Forum Türkiye, 11Sight yatırımı ile birlikte 25 girişime, 27 turda 37 milyon TL’lik yatırım yapmış oldu.





FİKRİNİZİN İNOVATİF VE TİCARİLEŞEBİLİR OLMASINA DİKKAT EDİN



Girişimcilerin kurulum aşamasındayken doğru zamanda sektöre girmeleri gerektiğini kaydeden Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Yolun başındaki girişimciler, fikirlerinin yenilikçi, inovatif ve ticarileşebilir olmasına dikkat etmeli” dedi.



Girişimcilere ve girişimci olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Güner, girişimci olabilmek için belli değişkenleri bir araya getirmenin önemine işaret ederek “Ancak, teknolojiyi yakından takip eden, satış pazarlama ve iş geliştirme süreçlerinden anlayabilen, finans bilgisine sahip ve doğru insan kaynağını tespit edebilen kişiler girişimci olabilir” diye konuştu.



Girişimcinin hangi alanda girişimde bulunacağı ile ilgili olarak da görüşlerini aktaran Güner, “Girişimcinin hangi alanda girişimde bulunacağı, eğitim ve deneyim altyapısına uygun olarak pazar araştırmasını etraflıca değerlendirmesi ve pazarda boşluk gördüğü noktalara kanalize olmasıyla belirlenebilir” dedi.



‘BAŞARI İÇİN GEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ ÖNEMLİ’



Güner, geçmiş iş deneyimlerinin de girişimci olmada ve bu girişimi başarıya götürmede önemli etkenler arasında olduğunu söyledi.



Bir fikri hayata geçirirken belli aralıklarla etraflıca SWOT analizleri yapılması gerektiğini kaydeden Güner, “Değerlendirme sonuçlarına göre planınızda değişikliğe gitmeniz gerektiğinde manevralar yapmaya hazırlıklı olun” ifadesini kullandı. Güner, yatırım almak isteyen girişimcilere yönelik olarak da, “Girişimci için prototipleme dediğimiz ilk ürünü çıkarma meselesi yatırım almak için çok önemli bir evre. Çünkü yatırımcı çıktı görmek istiyor” dedi.



‘TEKNOPARKLAR GİRİŞİMCİYE TİCARİLEŞME DESTEĞİ VERİR’



Teknoparkların girişimcilere çeşitli avantajlar sunduğunu kaydeden Prof. Dr. Mesut Güner, “Teknoparklar, girişimciye alan tahsisi ve ticarileşmeyi nasıl sağlayacağı konusunda mentorluk hizmeti ile patent konusunda hukuki destekler veriyor” dedi.



Yıldız Teknopark’ın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Güner, “Teknoparkımızda, firmalarımıza ticarileşme ve uluslararasılaşma konusunda hızlandırıcı eğitimler veriyor, onları yatırımcılarla görüştürerek yurtdışı pazarına hazırlıyoruz” dedi.





GİRİŞİMCİLERE YATIRIM YAPARKEN YATIRIM ALDI



Yüksek etki yaratacak yeni girişimcileri başlangıç aşamasında keşfetmek, girişimcilere mentorluk desteği vermek ve Türkiye’deki potansiyel yatırımcıları geliştirmek amacıyla kurulan ve Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilen melek yatırımcı ağı “İstanbul Startup Angels”, Nexus Ventures ve Hande Enes’ten yatırım aldı.



Yatırım tutarı ve değerleme rakamı ise açıklanmadı. İstanbul Startup Angels’ın kurucu ortağı Gülsüm Çıracı, alınan yatırımla öncelikli olarak ekiplerine yatırım yapacaklarını, stratejik ortaklıklarla yeni dikey hızlandırma programları açmayı hedeflediklerini ve yatırımcı ile girişimci hizmetlerini çeşitlendirmeyi planladıklarını belirtti.



Çıracı, “Geçtiğimiz ay kanunlaşan sermaye bazlı kitlesel fonlama konusundaki startupfon. com ile bölgesel olarak yaygınlaşmayı hedefliyoruz” dedi. 2016 Ocak ayından itibaren faaliyette olan İstanbul Startup Angels bugüne kadar 24 girişim yatırımı yaptı.





WORKUP PROGRAMI'NIN 6 YENİ GİRİŞİMİ BELLİ OLDU



Workup Girişimcilik Programı’nın yeni girişimleri seçildi. Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu programa 2 binin üzerinde başvurunun yapıldığı bildirildi. Coingo, Pacer, KolayFit, Leafinbox, Tarlamvar, Glamy programa seçilen 6 girişim oldu.



Girişimler programda, iş fikri geliştirme, yalın girişimcilik metotları, müşteri geliştirme, ekip kurma, hukuk, finans ve muhasebe, sunum teknikleri, satış ve pazarlama, devlet hibeleri ve teknik konularda ücretsiz danışmanlık hizmetine erişecekler.



Programa workup.ist üzerinden başvuru yapılabileceği açıklanırken, yeni girişimlerin de kabul edileceği bildirildi.





GİRİŞİMCİLER HUG'UN İKİ PROGRAMIYLA ABD'YE GİDECEK



Chobani markasının sahibi Hamdi Ulukaya’nın genç girişimciler için açtığı Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG), yeni başvuruları almaya hazırlanıyor. HUG Startup Destek Programı başvuruları 20 Ocak’a kadar, HUG Girişimci Adayı Destek Programı başvuruları ise 18 Şubat’a kadar yapılabilecek. Seçilecek 24 girişimci ve 6 startup, New York’taki Kuluçka Merkezi’nde girişimcilik kampına katılacak.

