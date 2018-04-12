Liseye geçiş için bu sene yeni sistem uygulanacak. Bir önceki yıllarda TEOG adıyla yapılan liseye geçiş sınavlarına başvurular dün başladı. Sınava başvuruların başlamasıyla beraber MEB, "merkezi sınav ile öğrenci alacak okullar ve kontenjanları"nı yayınladı. Liseye Geçiş Sınavı başvuru nasıl yapılır? İşte 2018 lise kontenjanları ve başvuru hakkında tüm detaylar...

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Liseye Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihi

8. sınıf öğrencilerinin katılacağı Liseye Geçiş Sınavı'na başvurular 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava giriş belgeleri 22 Mayıs'ta yayınlanacak. Sınav 02 Haziran'da yapılacak ve bu sınavın sonuçları 22 Haziran'da duyurulacak.

Liseye Geçiş Sınavı başvuru nasıl yapılır?

MEB'in yayımladığı kılavuzda başvuru ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Merkezi Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları üzerinden yapacaklar.

Yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler yayınlanan kılavuzda yer alan “EK 1 – Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklar.

Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik/Konsolosluklarca odsgm_odydb @meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecek. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 27 Nisan 2018 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecek.

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